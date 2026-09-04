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Регионы России

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Помощь детям из социальных учреждений собрали в 5 регионах

Помощь детям из социальных учреждений собрали в 5 регионах

Подготовка к новому учебному году для детей из социальных учреждений — это не только сменный комплект одежды и портфель, но и книги, учебные пособия и другие материалы, которые в течение года нужны каждому школьнику.

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