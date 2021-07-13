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Тайна главного изобретения Николы Тесла

Тайна главного изобретения Николы Тесла

Никола Тесла выдающийся ученый XIX-XX веков, которого называют Леонардом да Винчи в электротехнике. Ему принадлежит более 700 изобретений, среди которых микроволновая печь, устройство дистанционного управления, переменный ток и многое другое.

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