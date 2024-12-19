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Проблемой мигрантов займётся новое ведомство? Член СПЧ Кабанов объяснил инициативу Путина

Проблемой мигрантов займётся новое ведомство? Член СПЧ Кабанов объяснил инициативу Путина

Владимир Путин предложил создать отдельное ведомство по вопросам миграции. Член СПЧ Кирилл Кабанов объяснил, что речь не о возрождении Федеральной миграционной службы.

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