Попытки правящей Демократической прогрессивной партии обеспечить независимость Тайваня под прикрытием иностранных политических сил ввергнут регион в состояние большой катастрофы и ускорят коллапс правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.
Попытки правящей Демократической прогрессивной партии обеспечить независимость Тайваня под прикрытием иностранных политических сил ввергнут регион в состояние большой катастрофы и ускорят коллапс правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.
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