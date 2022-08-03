Журнал «Профиль»

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В Китае пообещали лидеру Тайваня "большую катастрофу" и "ускоренный коллапс"

В Китае пообещали лидеру Тайваня "большую катастрофу" и "ускоренный коллапс"

Попытки правящей Демократической прогрессивной партии обеспечить независимость Тайваня под прикрытием иностранных политических сил ввергнут регион в состояние большой катастрофы и ускорят коллапс правления главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.

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