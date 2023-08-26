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RFEF подаст иск о защите чести Рубиалеса. Слова Эрмосо опровергли фото с награждения

RFEF подаст иск о защите чести Рубиалеса. Слова Эрмосо опровергли фото с награждения

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира.

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