США признали оппозиционера Гонсалеса победителем выборов президента Венесуэлы

США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кандидат от оппозиции выиграл выборы и добавил, что, по мнению Белого дома, объявленные действующими властями результаты не отражают волю народа, пишет РБК со ссылкой на соответствующее заявление Госдепа.