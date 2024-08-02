США признали оппозиционера Гонсалеса победителем выборов президента Венесуэлы

США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кандидат от оппозиции выиграл выборы и добавил, что, по мнению Белого дома, объявленные действующими властями результаты не отражают волю народа, пишет РБК со ссылкой на соответствующее заявление Госдепа.
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