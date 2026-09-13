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Царьград

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Авиалесоохрана сообщила о ликвидации пожара площадью 127 343 га

Авиалесоохрана сообщила о ликвидации пожара площадью 127 343 га

В Якутии ликвидирован крупный лесной пожар, возникший в Сюльдюкарском лесничестве из-за сухой грозы. Площадь возгорания составила 127 343 га.

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