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Дочь Трампа решила отдалиться от отца после предъявленных ему обвинений

Дочь Трампа решила отдалиться от отца после предъявленных ему обвинений

Расследование против экс-президента США Дональда Трампа в связи с ненадлежащим хранением секретных документов здорово ударили по репутации его дочери Иванки, и теперь она решила до конца разбирательств держаться от отца подальше, пишет Page Six.

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