В Татарстане вдвое выросло число обученных по нацпроекту «Кадры» работников ОПК

Число работников предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана, завершивших бесплатное профессиональное обучение в этом году, увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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