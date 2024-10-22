Леонида Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая

Леонид Слуцкий признан лучшим тренером чемпионата КНР по футболу в сентябре, передаёт ТАСС. «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста возглавляет турнирную таблицу за два тура до окончания соревнований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии