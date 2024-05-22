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Дивиденды "Газпрома" - основные события 23 мая

VK в четверг, 23 мая, опубликует отчет по МСФО за 1 квартал 2024 года, сообщает компания. За аналогичный период прошлого года выручка соцсети составила 27,3 млрд рублей (+39,5% г/г); ее средняя месячная аудитория достигла 81,5 млн пользователей (+11% г/г); рост онлайн-рекламы составил 67% г/г.

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