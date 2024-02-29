Угроза для туристического рынка: Почему Турция рискует потерять популярность среди российских туристов Ирэн ОрлонскаяВ последние годы Турция была одним из самых популярных направлений отдыха для российских туристов.
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