День оленевода в Пуровском районе ЯНАО посетили более шести тысяч гостей

В Тарко-Сале 2 марта прошел первый день самого любимого праздника всех ямальцев. Гостями Дня оленевода (0+) стали более шести тысяч человек — это абсолютный рекорд Пуровского района, сообщил telegram-канал «Пул 89».
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