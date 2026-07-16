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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Скидки на российскую нефть в июле выросли на $3-4 за баррель

Скидки на российскую нефть в июле выросли на $3-4 за баррель

Дисконт на российскую нефть марки Urals в первой половине месяца в российских портах на всех направлениях поставок вырос на $3-4 за баррель, при поставке в Индию — почти на $7 за баррель, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Argus.

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