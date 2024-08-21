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В СПЧ поддержали идею запретить мигрантам привозить семьи в Россию

В СПЧ поддержали идею запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Марина Ахмедова привела в пример россиян, работающих вахтовым методом, семьи которых не едут за ними и ждут мужчин дома Член Совета по правам человека при президенте России и главред агентства "Регнум" Марина Ахмедова поддержала предложение депутатов ЛДПР запретить мигрантам привозить с собой семьи в Россию.

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Комментарии
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Надежда Минаева
Прекратить неконтролируемый завоз низкоквалифицированных мигрантов в РФ! Прекратить раздачу российского гражданства и ВНЖ мигрантам из Средней Азии и Закавказья! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! НИКАКИХ соц.пособий, мат.капитала, пенсий мигрантам и их семьям за счет российских надогоплательщиков! Работа доя мигрантов - только по срочному контракту (отработал - уехал) под контродем компании - работодателя! Все выплаты мигрантам за работу в РФ только через систему МИР! За малейшие нарушегия - арест мигранта, штраф, депортация из РФ (всей семьей, если успели вьехать)!
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