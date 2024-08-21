В СПЧ поддержали идею запретить мигрантам привозить семьи в Россию

Надежда Минаева

Прекратить неконтролируемый завоз низкоквалифицированных мигрантов в РФ! Прекратить раздачу российского гражданства и ВНЖ мигрантам из Средней Азии и Закавказья! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! НИКАКИХ соц.пособий, мат.капитала, пенсий мигрантам и их семьям за счет российских надогоплательщиков! Работа доя мигрантов - только по срочному контракту (отработал - уехал) под контродем компании - работодателя! Все выплаты мигрантам за работу в РФ только через систему МИР! За малейшие нарушегия - арест мигранта, штраф, депортация из РФ (всей семьей, если успели вьехать)!