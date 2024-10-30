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Владимир Афанасьев: «Ребят с турнира межрегиональных ЮФЛ мы еще увидим в сборной России»

Глава Нижегородской областной федерации футбола и МФС «Приволжье» порадовался успехам юных футболистов самарских «Крыльев Советов» на проходящем в Сочи турнире победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ и отметил высокий уровень организации соревнований.

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