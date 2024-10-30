Владимир Афанасьев: «Ребят с турнира межрегиональных ЮФЛ мы еще увидим в сборной России»

Глава Нижегородской областной федерации футбола и МФС «Приволжье» порадовался успехам юных футболистов самарских «Крыльев Советов» на проходящем в Сочи турнире победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ и отметил высокий уровень организации соревнований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)