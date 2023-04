27 апреля состоится Международная и всероссийская патриотическая акция — диктант Победы 2023. Традиционно победители диктанта, давшие ранее всех наибольшее количество правильных ответов, получат пригласительные билеты на Парад Победы на Красной Площади в Москве в 2024 году 27 апреля для написания исторического теста откроется более 22 тысяч площадок по всей России и более чем в 40 […] The post Международный диктант Победы состоится 27 апреля first appeared on Tochka Zрения.