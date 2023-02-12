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Эбуэ о Мудрике в «Челси»: «В Англии любят тратить на хороших игроков. По первой игре очень понравился»

Эбуэ о Мудрике в «Челси»: «В Англии любят тратить на хороших игроков. По первой игре очень понравился»

Эммануэль Эбуэ высказался о трансфере вингера Михаила Мудрика в «Челси». «Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков.

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