ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПолитика«Тетя лысая!» Как меняется отношение к алопеции в России и чему нам стоит поучиться у Европы Люди могут потерять волосы по разным причинам, но облысение — не причина относиться к ним как к изгоям.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ЛосеваНекорректность есть везде. Делаешь тату, например, для себя, для души. Можно смотреть, если нравится, или не смотреть. Но отвечать на глупые вопросы - зачем, почему, что значит, как будет в старости. Надоело. Не надо вторгаться в мой мир. И европейцы не исключение. Лысые тётки иногда нравятся, если идет. В данном случае нормально, только нос картошкой портит сильно внешность. Красоты не вижу. Обычная неженственная пацанка. Грубиянка, которая хочет быть в центре внимания!Людмила АнисинаФантазии на тему там и тут -это метод написать статейку, не имея способностей к писательству и хорошей фантазии)))Видимо других интригующих тем девица не нашла. Глупости пишет почти через абзац.Нормальные у нас,уважаемая дамочка с алопецией, люди и нормально смотрят,вернее не глазеют )),на разные отклонения в облике ни людей с ограниченными возможностями,ни людей с неограниченными фантазиями,а лучше уж не писать ,коли ... )). Пора бы уже не сочинять,а писать правдиво)))Комментировать
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