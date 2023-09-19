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Насри о допинге у Погба: «Не думаю, что его дисквалифицируют на 4 года. Но даже если отстранят на один сезон, о карьере на высшем уровне можно забыть»

Насри о допинге у Погба: «Не думаю, что его дисквалифицируют на 4 года. Но даже если отстранят на один сезон, о карьере на высшем уровне можно забыть»

Хавбек «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. «Футболисты, в отличие от врачей, не знакомы со всеми препаратами, либо его врачу не хватило квалификации.

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