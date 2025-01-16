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Царьград

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Кир Стармер объявит о новой военной помощи Украине во время визита в Киев

Кир Стармер объявит о новой военной помощи Украине во время визита в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь с визитом в Киеве, объявит о новой военной и экономической поддержке Украине.

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