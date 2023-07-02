Военное обозрение

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Ждите с Победой!

Ждите с Победой!

Очередной плакат от "Военного обозрения" в поддержку нашей армии и военнослужащих, которые, не жалея своих сил и жизни, защищают мир и не дают возможности распространиться фашизму и нацизму! .

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