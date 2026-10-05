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Калужские новости

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Калужский аэропорт временно закрыли в третий раз за сутки

Калужский аэропорт временно закрыли в третий раз за сутки

Аэропорт в Калуге временно закрыли уже в третий раз за сутки, каждое ограничение длилось от 11 минут до нескольких часовРосавиация сообщила об очередном временном закрытии калужского аэропорта.

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