Замглавы Пентагона Колби: НАТО возвращается к идее холодной войны

Президент США Дональд Трамп и новый подход американцев к НАТО являются "спасением" для альянса. Об этом на подкасте New York Times (NYT) заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.
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