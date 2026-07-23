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Газета.ру

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Замглавы Пентагона Колби: НАТО возвращается к идее холодной войны

Замглавы Пентагона Колби: НАТО возвращается к идее холодной войны

Президент США Дональд Трамп и новый подход американцев к НАТО являются "спасением" для альянса. Об этом на подкасте New York Times (NYT) заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

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