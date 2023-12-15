Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что выделение Киеву средств из бюджета Евросоюза (ЕС) нанесло бы интересам его страны больший вред, чем начало переговоров о вступлении Украины в объединение.
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