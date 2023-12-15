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  • Иванов
    Запускать МБР надо не по Камчатке, а по Киеву. Зачем зря тратить ракеты?Командующий РВСН ...
  • Алексей Наседкин
    Может лосиха, но точно не косуля.Жители Омска стол...
  • игорь сухой
    Ну это точно не косуля, а лосьЖители Омска стол...

Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом

Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что выделение Киеву средств из бюджета Евросоюза (ЕС) нанесло бы интересам его страны больший вред, чем начало переговоров о вступлении Украины в объединение.

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