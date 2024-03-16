Вторая улица
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Вторая улица

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Роспись одежды КРАсюковой САши

Роспись одежды КРАсюковой САши

Художница под ником КРАСА работает с одеждой и сумками, украшая хлопковые вещи в интересной технике, объединяющей роспись акриловыми красками, вышивку, декор нитями и использование бисера, пайеток и стекляруса: .

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