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Царьград

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Путин проверил первые полёты трёх образцов Як-130М в Иркутске

Путин проверил первые полёты трёх образцов Як-130М в Иркутске

В Иркутской области, на базе Иркутского авиационного завода, изготовлены три опытных самолёта Як-130М.

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