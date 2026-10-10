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Калужские новости

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В соседнем с Калужской областью регионе БПЛА повредил железнодорожный мост

В соседнем с Калужской областью регионе БПЛА повредил железнодорожный мост

Глава Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в Выгоничском районе беспилотники ударили по железнодорожному мостуГлава Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в Выгоничском районе беспилотники ударили по железнодорожному мосту.

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