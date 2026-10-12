На юге Астраханской области 100-летие отметило противочумное отделение

В Лиманской районе исполнилось 100 лет Яндыковскому отделению Астраханской противочумной станции. Открытию Яндыковского противочумного пункта предшествовала сложная эпидемиологическая обстановка.
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