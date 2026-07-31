В Казани неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Ночью в Казани между поселком Кадышево и развязкой на трассе М-7 произошло смертельное ДТП. По данным городской Госавтоинспекции, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил двоих мужчин и скрылся.
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