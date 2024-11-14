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Посол МИД России отметил попытки «украинизировать» повестку саммита G20

Посол МИД России отметил попытки «украинизировать» повестку саммита G20

Посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев отметил попытки «украинизировать» повестку саммита G20 в Бразилии и подчеркнул, что российские интересы по итогам геополитических дискуссий будут обеспечены.

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