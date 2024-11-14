Посол МИД России отметил попытки «украинизировать» повестку саммита G20

Посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев отметил попытки «украинизировать» повестку саммита G20 в Бразилии и подчеркнул, что российские интересы по итогам геополитических дискуссий будут обеспечены.
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