Джуффайр горит: как база Пятого флота США стала мишенью для «Шахедов»

Вы могли бы себе представить подобное хотя бы год назад? Чтобы база Пятого флота США, главный военно-морской форпост Америки на Ближнем Востоке, превратилась в мишень для иранских дронов? Чтобы ПВО молчало, а «Шахеды-136» неторопливо добивали объекты, которые десятилетиями считались неприкасаемыми? Чтобы американские военные сообщества, привыкшие к мысли, что звездно-полосатый флаг — лучший оберег, в шоке пересматривали видео с места событий? Год назад это казалось немыслимым.
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