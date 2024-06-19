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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Эдмонтона» про 2-3 в финале после 0-3: «Знаю, что многие уже списали нас, но команду это не смущает. На нас давно поставили крест, а мы играем в июне»

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3.  «Я знаю, что многие уже списали нас со счетов.

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