39 Золотых Звезд — это не точное число, а устойчивая цифра из мемуаров и публицистики, обозначающая беспрецедентное количество высших наград, которые Брежнев надевал на парадный мундир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мы снова бьём не...
- Мы снова бьём не...
- Мне понятно, поче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым