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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл сотрудники полиции при содействии общественников провели рейд, направленный на профилактику мошенничеств

В Республике Марий Эл сотрудники полиции при содействии общественников провели рейд, направленный на профилактику мошенничеств

В мероприятии приняли участие участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Йошкар-Оле Надежда Волкова, представители «Молодёжного крыла Народного фронта» при содействии представителя Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл, руководителя исполкома Народного фронта в Республике Марий Эл Валентина Севастьянова, а также участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по г.

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