Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersНасилие, которое имеет место в ходе беспорядков во Франции, повышает уровень тревоги в европейских странах, где скоро должны состояться выборы.
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