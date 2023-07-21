Направили на рассмотрение. Студентки в декрете смогут поступить на бюджет в вуз

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о праве студенток, родивших ребенка в период обучения, перевестись с платного на бюджетное место, которое бы вуз выделил дополнительно, сообщает PRIMPRESS.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект о праве студенток, родивших ребенка в период обучения, перевестись с платного на бюджетное место, которое бы вуз выделил дополнительно, сообщает PRIMPRESS.
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