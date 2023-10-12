Прокопчане сами выберут место для стелы «Город трудовой доблести» и Вечного огня

Жители Прокопьевска смогут сами выбрать место, где установят стелу «Город трудовой славы».Глава Прокопьевска Максим Шкарабейников объявил о начале голосования, по результатам которого горожане сами выберут место, где расположится новая достопримечательность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии