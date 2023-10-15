Caviar представила стилизованные iPhone 15 Pro серии UFO с частями метеоритов

Базирующийся в Дубае бренд Caviar International, специализирующийся на выпуске эксклюзивной электроники и аксессуаров, объявил о приуроченном к Хэллоуину выходе эксклюзивной серии UFO, посвящённой внеземной жизни.
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