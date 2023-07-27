Daily Moscow

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Володин: никакие поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО на Украине

Володин: никакие поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО на Украине

Как подчеркнул в своем канале в Telegram председатель Государственной думы Вячеслав Володин, любое новое оружие, которое страны Запада решат направить киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, никак не повлияет на исход спецоперации.

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