Володин: никакие поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО на Украине

Как подчеркнул в своем канале в Telegram председатель Государственной думы Вячеслав Володин, любое новое оружие, которое страны Запада решат направить киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, никак не повлияет на исход спецоперации.
Как подчеркнул в своем канале в Telegram председатель Государственной думы Вячеслав Володин, любое новое оружие, которое страны Запада решат направить киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, никак не повлияет на исход спецоперации.
Свежие комментарии