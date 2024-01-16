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Конгрессмен Грин: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов в первый день срока

Конгрессмен Грин: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов в первый день срока

Конгрессмен, член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением о том, что при условии победы в рамках президентских выборов Дональд Трамп приступит к осуществлению массовых депортаций мигрантов в первый день нового срока.

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