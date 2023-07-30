Военное обозрение

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«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

Российские войска проявляют повышенную активность на северном участке фронта, в частности на Купянском направлении, местами выбивая ВСУ с насиженных позиций и продвигаясь на новые рубежи.

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