В конгрессе США утверждают, что нашли чек для Байдена на $200 тысяч

Члены надзорного комитета палаты представителей Соединенных Штатов Америки выступили с заявлениями о том, что обнаружили принадлежащий президенту государства Джо Байдену чек на получение $200 тысяч от своего брата Джеймса.
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