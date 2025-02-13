В Белом доме заявили, что не отказались от присоединения Канады

Белый дом не отказывался от планов по присоединению Канады к США, заявил заместитель главы администрации Трампа по законодательным вопросам Джеймс Блэр после встречи с премьер-министрами канадских провинций, 12 февраля передает CBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии