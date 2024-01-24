Фицо заявил, что поедет не в Киев, а в Ужгород из-за его близости к Словакии

Отвечая на вопрос о том, почему встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем пройдет в Ужгороде, а не в Киеве, где, как выразились журналисты, «падают ракеты», словацкий премьер-министр Роберт Фицо пояснил, что решение было обусловлено близостью населенного пункта к Словакии.