Фицо заявил, что поедет не в Киев, а в Ужгород из-за его близости к Словакии

Отвечая на вопрос о том, почему встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем пройдет в Ужгороде, а не в Киеве, где, как выразились журналисты, «падают ракеты», словацкий премьер-министр Роберт Фицо пояснил, что решение было обусловлено близостью населенного пункта к Словакии.
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