Уровень заполненности ПХГ в ЕС превысил 80% По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 10 июля 2024 г.
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Уровень заполненности ПХГ в ЕС превысил 80% По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 10 июля 2024 г.
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