Мужчина начинает «бухать» во время семейной жизни благодаря всего трём причинам

Пил, бил, налево ходил — основные женские обвинения, которые адресуются мужчине во время развода. Но самое интересное то, что изначально женщины не очень то и хотят начинать отношения с мужчинами, которые вообще не курят, не пьют и ведут здоровый образ жизни.