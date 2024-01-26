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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мужчина начинает «бухать» во время семейной жизни благодаря всего трём причинам

Пил, бил, налево ходил — основные женские обвинения, которые адресуются мужчине во время развода. Но самое интересное то, что изначально женщины не очень то и хотят начинать отношения с мужчинами, которые вообще не курят, не пьют и ведут здоровый образ жизни.

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