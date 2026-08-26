Акционеры AstroNova утвердили сделку по поглощению компанией Arcline Investment Management за $29 за акцию

Американская корпорация AstroNova, Inc. (NASDAQ: ALOT), ведущий разработчик и производитель специализированных систем идентификации, маркировки и авиационной печати, официально сообщила о прохождении ключевого этапа продажи бизнеса.
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