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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азамат Мусагалиев исключен из Президентского совета Медиалиги. Место президента ФК «10» займет Баста

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев исключен из Президентского совета Медиалиги. Так решил состав участником совета по итогам голосования.

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