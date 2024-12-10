Москалькова: Выполним задачи Путина в специальной военной операции

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о первостепенной важности выполнения задач президента Владимира Путина в рамках специальной военной операции, акцентируя внимание на строгом соблюдении прав участников СВО.
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